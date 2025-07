Oasis | 60mila persone al primo concerto dopo 16 anni

Dopo 16 lunghi anni di attesa, gli Oasis hanno riacceso l'entusiasmo dei fan con il loro primo concerto a Cardiff, attirando ben 60.000 persone. Un ritorno che ha superato ogni aspettativa, riunendo vecchi e nuovi ammiratori in un’atmosfera di pura emozione. La band più icastica degli anni '90 ha dimostrato ancora una volta di essere immortale, confermando che il vero amore per la musica non tramonta mai.

I fan hanno aspettato 16 anni ma ora a Cardiff gli Oasis sono tornati: 60mila persone per la prima tappa del tour. Un ritorno tanto atteso e sperato e alla fine che ha soddisfatto a pieno i loro ammiratori.

