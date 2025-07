Juventus difesa da rifare | da Hancko a Laporte il casting è aperto

Juventus difesa da rifare, un vero rebus tra Hancko e Laporte: il casting 232 è aperto. Il mercato bianconero si anima con l’attenzione rivolta alla zona dietro, fondamentale per rinvigorire le ambizioni di una squadra che punta a tornare ai vertici. Con l’arrivo di Jonathan David che segna il primo passo di una ricostruzione ambiziosa, ora tocca alla retroguardia trovare la sua stabilità per scrivere un nuovo capitolo di successi.

Il sipario sul calciomercato della Juventus è stato alzato ufficialmente con la firma di Jonathan David, accolto ieri a Torino per visite mediche e firma. Il canadese è il primo vero volto nuovo del corso Tudor, simbolo di una ricostruzione profonda, che punta a riportare competitività, identità e respiro internazionale a una squadra reduce da stagioni altalenanti. Ma se l’attacco comincia a prendere forma, è il reparto arretrato quello che oggi preoccupa di più. Difesa in emergenza: tra infortuni e lacune. Il Mondiale per Club ha rappresentato più di un campanello d’allarme. La retroguardia bianconera ha mostrato fragilità strutturali e una certa impreparazione davanti a squadre di spessore. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, difesa da rifare: da Hancko a Laporte, il casting è aperto

