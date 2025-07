Fiorentina Dzeko è già pronto | dieta e allenamenti a ritmo serrato per vincere in viola

Dzeko, pronto a rispondere alle sfide della Fiorentina, è già in Croazia per un allenamento su misura. Con una dieta rigorosa e un programma fitness intenso, il centravanti bosniaco si prepara a essere subito in forma, determinato a lasciare il segno e guidare i viola verso nuove vittorie. La sua determinazione promette di infiammare il cuore dei tifosi e di portare la squadra a livelli ancora più alti.

Il centravanti bosniaco è in Croazia: segue un programma personalizzato. Vuole farsi trovare subito in forma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Fiorentina, Dzeko è già pronto: dieta e allenamenti a ritmo serrato per vincere in viola

In questa notizia si parla di: fiorentina - dzeko - pronto - dieta

Dzeko Fiorentina, pressing totale da parte della squadra viola. Arriva anche la prima offerta ufficiale - Il calciomercato della Fiorentina è in fermento, con il club viola che punta a rinforzare il proprio attacco.

Immobile a un passo dal Bologna: i dettagli dell’accordo Era nato tutto da un no. A volte le grandi storie cominciano proprio così: eppure nel giro di ancora qualche consultazione, Vincenzo Italiano può avere il suo nuovo attaccante “pronto subito” e che possa Vai su Facebook

Fiorentina, Dzeko è già pronto: dieta e allenamenti a ritmo serrato per vincere in viola; Fiorentina, Dzeko già al lavoro per la viola.

Dzeko torna in Serie A: accordo raggiunto! I dettagli dell’affare - Dopo due stagioni vissute da protagonista al Fenerbahce, l’attaccante bosniaco è vicinissimo a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. Si legge su informazione.it

Dzeko alla Fiorentina? Il Corriere Fiorentino: “Pronto biennale da 2 milioni netti per superare il Bologna” - MSN - La Fiorentina infatti sembra pronta a offrire a Dzeko un contratto biennale con un ingaggio superiore ai 2 milioni netti, superando l’offerta rossoblù. Scrive msn.com