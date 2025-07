Funerale Diogo Jota l' arrivo del Liverpool in chiesa | l' omaggio di Van Dijk e Robertson

L’atmosfera nel cuore di Gondomar si è tinta di dolore e affetto, mentre il Liverpool giunge in chiesa per rendere omaggio ai fratelli Jota, vittime di un tragico incidente. Van Dijk e Robertson hanno reso onore con commozione, accompagnati da due corone di fiori simboliche con i numeri di maglia di Diogo e Andre. Un momento di grande emozione e solidarietà, che ha toccato il cuore di tutti i presenti.

Due corone di fiori con i numeri di maglia di Diogo e Andre Jota. Il Liverpool è arrivato nella chiesa Igreja Matriz de Gondomar in Portogallo per i funerali dei due fratelli scomparsi nell'incidente stradale del tre luglio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Funerale Diogo Jota, l'arrivo del Liverpool in chiesa: l'omaggio di Van Dijk e Robertson

Liverpool piange Diogo Jota: folla ad Anfield per l’ultimo saluto al numero 20 e la città listata a lutto - Il cuore di Liverpool si ferma in lutto per Diogo Jota, il talento portoghese scomparso troppo presto a soli 28 anni.

Anche Federico Chiesa ha ricordato con un messaggio Diogo Jota L'esterno italiano ha vissuto insieme al portoghese l'ultima meravigliosa stagione al Liverpool, conclusa con la conquista della Premier League ? #chiesa #federicochiesa #diogojota #live Vai su Facebook

