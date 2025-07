Traffico Roma del 05-07-2025 ore 11 | 30

Se state pianificando un viaggio a Roma il 5 luglio 2025 alle 11:30, è importante essere aggiornati sulle condizioni del traffico. La giornata presenta alcune criticità: via dei Gordiani rimane chiusa tra via Casilina e via Checco Durante, mentre via Romolo Balzani è riaperta. Inoltre, un incendio sulla Roma Fiumicino ha causato rallentamenti, così come un incidente sulla Raccordo Anulare. Ecco tutto ciò che dovete sapere per muovervi senza sorprese.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità alla Prenestina o resta chiusa via dei Gordiani tra via Casilina e via Checco Durante riaperta invece via Romolo Balzani e intanto a Roma Sud a causa di un incendio è rallentato il traffico sulla Roma Fiumicino direzione Laurentina il rogo si è sviluppato a circa 2 km dallo svincolo per Parco dei Medici sulla raccordo anulare traffico rallentato per un incidente invece all'altezza dell'uscita per Castel Giubileo direzione Aurelia code sulla A24 all'altezza della barriera di Roma Est infine in centro è aperta alla circolazione via di Santo Stefano Rotondo era chiusa per lavori dalla mese di aprile

