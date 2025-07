Matrimonio in segreto per l’ex Amici e il compagno | le nozze piene di vip

Un matrimonio in incognito che ha fatto scalpore tra i vip, mantenendo alto il riserbo fino all’ultimo! Dopo cinque anni di amore lontano dai riflettori, l’ex ballerino di "Amici" e il rampollo di un noto direttore artistico italiano hanno deciso di celebrare il loro sogno d’amore in una cerimonia segreta. La loro storia, ora ufficiale, è diventata uno dei temi più caldi tra le celebrità, dimostrando che anche i momenti più intimi possono catturare l’attenzione del mondo.

Personaggi tv. – Un matrimonio che ha fatto parlare, nonostante nessuno abbia potuto spiare! Dopo cinque anni di amore vissuto lontano dai riflettori, l’ex ballerino di Amici e il rampollo del celebre direttore artistico italiano hanno finalmente coronato il loro sogno d’amore. . La coppia, che ha scelto di mantenere il tutto privato, si è conosciuta nel 2020 e da allora ha preferito la riservatezza, condividendo solo qualche scatto qua e là sui social. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Matrimonio in segreto per l’ex “Amici” e il compagno: le nozze piene di vip

In questa notizia si parla di: matrimonio - amici - segreto - compagno

Georgie e mandy: il primo matrimonio che svela le critiche su sheldon e i suoi amici in the big bang theory - Georgie e Mandy’s First Marriage offre un’inedita prospettiva sulle dinamiche degli outsider, svelando le critiche spesso celate su Sheldon e i suoi amici in The Big Bang Theory.

Il 23 e 24 giugno, Zucchero accenderà il Circo Massimo con due date imperdibili del suo tour. Un concerto-evento nel cuore di Roma, tra i più attesi dell'estate. Se siete un fan club o un gruppo di amici, MMA è il partner perfetto per organizzare i vostri trasferim Vai su Facebook

Serena Rossi sul matrimonio con Davide Devenuto: Eravamo in 14, agli amici abbiamo mandato le foto con le fedi; Serena Rossi, l'amore trovato sul set, la separazione dal figlio, il matrimonio segreto: «Il tradimento? Perdo; Amici, Deborah Iurato incinta: sesso del bebé e fidanzato ‘segreto’.

La star di Amici Gabriele Esposito si sposa col compagno: nozze in costiera con Jovanotti cantante e ospite d'onore - Il ballerino di Amici Gabriele Esposito sposa Andrea Pappalettera in riva al mare: tanti volti dello spettacolo tra musica, promesse emozionanti e lacrime. Lo riporta libero.it

Gabriele Esposito, il matrimonio segreto del ballerino ex di Amici: chi è il marito, il look degli sposi e l'esibizione di Jovanotti alle nozze - La coppia, insieme dal 2020, ha fialmente detto il fatidico "sì" di fronte ad amici e parenti, che ... Riporta msn.com