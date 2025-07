La Regione Lazio estende ai rider l' ordinanza anti caldo

La Regione Lazio si impegna a proteggere i rider dai rischi del caldo estremo, estendendo il divieto di lavoro nelle ore più calde della giornata. Con un’ordinanza firmata dal presidente Francesco Rocca e valida fino al 15 settembre, si rafforzano le misure di tutela, garantendo un ambiente di lavoro più sicuro e responsabile. La salute dei lavoratori è una priorità che non può essere trascurata, e questa iniziativa dimostra quanto la regione prenda sul serio il benessere di chi contribuisce ogni giorno alla nostra mobilità urbana.

La Regione Lazio amplia le misure di tutela contro le ondate di calore, estendendo anche ai rider il divieto di lavoro nelle ore più calde della giornata, dalle 12:30 alle 16:00, nei giorni di rischio climatico elevato. Con un'ordinanza firmata dal presidente Francesco Rocca, che resterà in vigore fino al 15 settembre, viene rafforzato l'atto adottato lo scorso 30 maggio, che prevedeva il divieto di lavoro in condizioni di esposizione diretta e prolungata al sole ai lavoratori agricoli e florovivaistici, agli operai dei cantieri edili e delle cave, anche agli operatori della logistica e a chi effettua consegne in bici e scooter. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it