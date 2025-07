Ischia Film Festival stasera il gran finale tra emozioni e premi

Stasera, il Castello Aragonese di Ischia si illuminerà per il gran finale della ventitreesima edizione dell’Ischia Film Festival, un evento che ogni anno trasporta il pubblico in un viaggio tra cinema e meraviglie paesaggistiche. Tra emozioni intense e premi prestigiosi, la serata promette di lasciare un segno indelebile nel cuore degli appassionati. Non perdere l’appuntamento con questa celebrazione del grande schermo e dei luoghi che lo ispirano!

Si conclude stasera la ventitreesima edizione dell' Ischia Film Festival, diretta da Michelangelo Messina, che anche quest'anno ha trasformato il Castello Aragonese in un palcoscenico internazionale per il cinema che racconta i luoghi. Tra i momenti più significativi della serata finale, la consegna dell' Ischia Film Award a Celeste Dalla Porta come migliore attrice protagonista per il film Parthenope di Paolo Sorrentino. L'attrice sarà premiata "per aver dato vita a un personaggio autentico e misurato, accompagnando il film con sensibilità e verità". L' Ischia Film Award sarà conferito anche a Marco Giallini come migliore attore protagonista per la sua interpretazione nel film La città proibita di Gabriele Mainetti "per la forza e l'ironia con cui dà corpo a un personaggio spiazzante, capace di raccontare la fragilità maschile senza cliché".

