Nelle celle dell’Ipm di Roma proteste sovraffollamento e nulla da fare | I minori stranieri trattati come pacchi postali

Nelle celle dell'Ipm Casal del Marmo, a Roma, si respira tensione: proteste, sovraffollamento e un trattamento inaccettabile per i minori stranieri, spesso trattati come pacchi postali. La cronica carenza di personale e le strutture inadeguate aggravano una situazione già critica, lasciando i ragazzi lunghi momenti senza nulla da fare. È urgente intervenire per garantire dignità e diritti a questi giovani.

Carenze di organico del personale di polizia penitenziaria, carenze strutturali, sovraffollamento e noia. Lunghi momenti della giornata senza nulla da fare. È il quadro tracciato dal garante regionale del Lazio Stefano Anastasia e dalla garante comunale di Roma Capitale Valentina Calderone in merito alle condizioni di emergenza in cui si trovano i ragazzi richiusi nell’Ipm Casal del Marmo della Capitale. (ANSA FOTO) – Notizie.com Un quadro inserito da Antigone, l’associazione nata nel 1991 che si occupa della tutela dei diritti e delle garanzie nel sistema penale e penitenziario, nel suo XXI rapporto annuale diffuso in queste ore. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Nelle celle dell’Ipm di Roma proteste, sovraffollamento e nulla da fare: “I minori stranieri trattati come pacchi postali”

