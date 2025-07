Zohra la musica che sfida il silenzio dei Talebani Il racconto di Bettanini

Zohra, dea dell’amore, della bellezza e della musica, sfida il silenzio imposto dai talebani con un'orchesta tutta femminile che risveglia le emozioni e la speranza. In un mondo dove l’arte rischia di essere cancellata, il suo racconto, narrato da Bettanini, testimonia come la passione possa diventare una potente forma di resistenza. La musica di Zohra non si arrende: è un inno alla libertà e alla bellezza che non muore mai.

Zohra è una dea che nell'Oriente arabo e persiano rimanda al pianeta Venere. Nel Corano è una danzatrice che fa perdere la testa ad una coppia di angeli, Harut e Marut (Surah 2:102) e state pur certi che li perderà. Zohra è dea dell'amore, della bellezza, ma soprattutto – ed è quel che qui ci interessa – della musica. Ha dato infatti nome ad una orchestra all-female che interpreta – tutto al contrario di questo mio incipit un po' scanzonato -, una ribellione ed una resistenza. Che potesse nascere poi proprio in Afghanistan (in una società che nonostante il pluralismo tribale condivide di fatto unanime, e sancisce, il ruolo ancillare delle donne), sotto il segno del National Institute of Music (ANIM), sarebbe stato assolutamente impensabile.

