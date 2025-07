Texas proseguono le ricerche dei dispersi per l’alluvione | le immagini dei soccorsi

Le immagini dei soccorsi nel Texas centrale raccontano l’intensa lotta contro l’alluvione, con operazioni che proseguono senza sosta anche nelle ore notturne. Le autorità, guidate dal governatore Greg Abbott, mantengono un impegno costante nella ricerca dei dispersi, utilizzando tecnologie avanzate come gli elicotteri a infrarossi. La speranza di ritrovare vivi chiunque sia rimasto intrappolato alimenta il coraggio e la determinazione di soccorritori e comunità.

Le ricerche dei dispersi e delle persone coinvolte nell’alluvione nel Texas centrale proseguono senza sosta nelle ore notturne, mentre le autorità statali e locali “restano in assetto di ricerca e soccorso”. Lo assicura il governatore del Texas Greg Abbott, secondo quanto riporta la Cnn. Gli elicotteri dei soccorritori dotati di tecnologia a infrarossi volano nel tentativo di localizzare eventuali vittime, afferma una fonte vicina alle ricerche. Sono almeno 24 le morti accertate e decine i dispersi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Texas, proseguono le ricerche dei dispersi per l’alluvione: le immagini dei soccorsi

