Tour de France 2025 la tappa di domani Lauwin-Planque-Boulogne-sur-Mer | i big sono pronti per il primo scontro

il percorso, con salite e discese impegnative, promette scintille tra i grandi favoriti. La sfida di domani sarà un banco di prova importante per definire le gerarchie e scoprire chi avrà la meglio nella battaglia che si preannuncia infuocata. Restate sintonizzati: il Tour de France 2025 inizia a scaldarsi, e le emozioni sono appena cominciate.

Il Tour de France 2025, archiviata l’esito della prima tappa Lille Metropitan-Lille Metropolitan, ripartirà immediatamente con la seconda frazione, la Lauwin-Planque-Boulogne-sur-Mer di 209,1 chilometri. Potrebbe essere una giornata interessante in cui assistere già a qualche sorpresa. Potrebbe apparire prematuro, per una corsa che si svilupperà sulla distanza delle tre settimane, pensare già al primo scontro tra i big. L’impegnativo finale di gara potrebbe tuttavia stuzzicare la fantasia delle stelle del panorama internazionale e dare vita al primo faccia a faccia tra i candidati al successo finale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tour de France 2025, la tappa di domani Lauwin-Planque-Boulogne-sur-Mer: i big sono pronti per il primo scontro

