L’Isola dei Famosi Cristina si espone dopo la vittoria in Honduras

Dopo 25 anni dalla sua prima vittoria, Cristina Plevani torna a conquistare il pubblico, questa volta sull’Isola dei Famosi in Honduras. La sua vittoria mercoledì ha emozionato tutti, e ora, tornata in Italia, l'ex naufraga si apre con parole piene di gratitudine e entusiasmo. Il suo ritorno nel mondo dello spettacolo promette ancora tante sorprese: scopriamo insieme cosa ha detto dopo questa avventura.

L’Isola dei Famosi, le prime parole della vincitrice Cristina Plevani dopo la vittoria in Honduras avvenuta mercoledì sera. L’Isola dei Famosi, la nuova edizione condotta da Veronica Gentili è stata vinta da Cristina Plevani. Dopo 25 anni dalla vittoria del Grande Fratello, Cristina torna a vincere e questa volta in Honduras conquistando sempre di più l’affetto del pubblico. L’ex naufraga nelle ultime ore è tornata in Italia dove è stata accolta splendidamente dai suoi cari e dai suoi fan. Leggi anche Grande Fratello, la fidanzata di un ex gieffino ha sostenuto il provino. Di chi si tratta Ecco cosa emerge dalle sue parole diffuse sui social. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - L’Isola dei Famosi, Cristina si espone dopo la vittoria in Honduras

In questa notizia si parla di: cristina - isola - famosi - vittoria

Isola dei Famosi 2025, diretta semifinale: Mario, Cristina, Omar e Loredana in finale - È arrivata la tanto attesa semifinale de L’Isola dei Famosi 2025, un appuntamento imperdibile per i fan del reality.

Le notizie dalle aziende bresciane, i primi effetti dell'ordinanza anti-caldo, il Brescia Calcio che non esiste più e la vittoria di Cristina Plevani all'Isola del Famosi: si parla di questo e altro nella #RassegnaStampa, alle 09:30 Streaming: https://vocecamuna.it Vai su X

A 25 anni dalla vittoria del Grande Fratello, è tornata in tv e ha vinto l'Isola dei Famosi: ripercorriamo la storia di Cristina Plevani Vai su Facebook

L'Isola dei Famosi 2025, la vincitrice è Cristina Plevani; Cristina Plevani è tornata a casa, maxi festa a Iseo per la vittoria all'Isola dei famosi. Cosa ha detto; Cristina Plevani vince l’Isola dei Famosi: “Non scendo dal treno”.

Cristina Plevani è tornata a casa, maxi festa a Iseo per la vittoria all'Isola dei famosi. Cosa ha detto - L'arrivo in aeroporto, l'emozione dell'incontro con il suo cagnolino Nano, l'abbraccio degli amici e il party a due passi dal lago (con torta iconica): "Vi ringrazio per l’affetto, per il sostegno e s ... Segnala ilgiorno.it

L’Isola dei Famosi, Cristina si espone dopo la vittoria in Honduras - L'Isola dei Famosi, le prime parole della vincitrice Cristina Plevani dopo la vittoria in Honduras avvenuta mercoledì sera ... Si legge su 361magazine.com