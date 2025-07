Terrore al parco all’alba | ragazzo preso a bastonate da uno sconosciuto

Un tranquillo risveglio al parco si è trasformato in un incubo per un giovane di 21 anni, vittima di un’aggressione brutale da parte di uno sconosciuto. Mentre si allenava nella zona fitness del parco Peter Pan, l’atleta è stato colpito ripetutamente con un bastone da un senzatetto noto per comportamenti violenti. Un episodio che scuote la sicurezza della comunità e solleva interrogativi sulla convivenza urbana.

Teramo - Il 21enne era intento ad allenarsi al parco Peter Pan quando è stato aggredito da un senzatetto, già noto in zona per atteggiamenti violenti. Un tranquillo allenamento mattutino si è trasformato in un incubo per un giovane di 21 anni, colpito ripetutamente con un bastone da un uomo senza fissa dimora mentre si trovava nella zona fitness del parco Peter Pan in via D’Annunzio. L’episodio si è verificato all’alba di ieri, intorno alle 6:30, in un’area solitamente frequentata da sportivi e residenti. Secondo una prima ricostruzione, la vittima, un ragazzo del posto, si stava esercitando come d’abitudine. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv