Droga e sicurezza | operazione dei Carabinieri nei locali notturni

Un'operazione tempestiva e mirata dei Carabinieri di Montella ha portato alla luce un impegno concreto contro droga e insicurezza nei locali notturni. Con l'ausilio delle unità cinofile e del Nucleo Ispettorato del Lavoro, le autorità hanno rafforzato la prevenzione, garantendo ambienti più sicuri per tutti. Leggi come questa azione rappresenti un passo importante per la tutela della comunità e il contrasto alle attività illecite, dimostrando che la sicurezza è una priorità condivisa.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nel corso della settimana, a Montella, i Carabinieri della locale Compagnia, con il supporto del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro e delle unità cinofile, hanno eseguito un servizio straordinario in orario serale e notturno, finalizzato alla prevenzione e al contrasto degli illeciti in materia di sostanze stupefacenti e sicurezza sui luoghi di lavoro. Durante l’attività sono stati controllati alcuni esercizi pubblici: in uno di questi sono emerse gravi violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le irregolarità riscontrate hanno comportato l’irrogazione di sanzioni penali e amministrative per un importo complessivo di circa 19mila euro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Droga e sicurezza: operazione dei Carabinieri nei locali notturni

In questa notizia si parla di: carabinieri - sicurezza - droga - operazione

