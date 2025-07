Imprenditoria in lutto, è morto Fabrizio Bartoli. La sua famiglia fondò la Tigerflex.

Il mondo dell’imprenditoria locale piange la scomparsa di Fabrizio Bartoli, figura iconica nel settore calzaturiero della Valdinievole. A soli 51 anni, la sua passione e visione hanno guidato Tigerflex, un’azienda simbolo di eccellenza e innovazione. La tigre sul tetto racconta il suo spirito forte e determinato, lasciando un’eredità indelebile. La sua perdita rappresenta un vuoto difficile da colmare, ma il suo esempio continuerà a ispirare generazioni future.

Monsummano Terme, 5 luglio 2025 – Lutto nel mondo dell’imprenditoria locale. E’ morto all’improvviso Fabrizio Bartoli, 51 anni, un nome molto conosciuto nel mondo delle calzature della Valdinievole e della provincia di Pistoia. L’azienda Tigerflex fu fondata dal padre e dallo zio di Fabrizio, che contribuì successivamente con passione e visione allo sviluppo dell’azienda. La tigre che campeggia sul tetto dell’azienda è ormai un’icona di Monsummano, simbolo di un’identità forte e di una lunga tradizione imprenditoriale. "Fabrizio Bartoli – si legge in una nota firmata da Rodolfo Checcucci a nome di Confindustria Nord Ovest – ha incarnato pienamente il momento più entusiasmante del nostro distretto: quello in cui le calzature locali si affermavano per qualità, design e capacità di conquistare i mercati. 🔗 Leggi su Lanazione.it