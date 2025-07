Crolla un edificio in Pakistan 13 morti e persone intrappolate sotto le macerie | il video dei soccorsi

Un drammatico crollo scuote Karachi, in Pakistan: un edificio di cinque piani crolla improvvisamente, causando almeno 13 vittime e lasciando tra le macerie decine di persone intrappolate. I soccorsi sono in pieno svolgimento, mentre sui social emergono immagini toccanti delle operazioni di salvataggio. La comunità si stringe intorno alle famiglie colpite, sperando in un esito positivo per chi è ancora sotto le macerie. Continua a leggere.

Sarebbero almeno 13 le vittime del crollo di un edificio residenziale di cinque piani avvenuto a Karachi, capitale della provincia meridionale pakistana del Sindh, avvenuto venerd√¨ 4 luglio. Le autorit√† temono che dalle 25 alle 30 persone siano ancora intrappolate sotto le macerie. Sui social diffusi i video delle operazioni di soccorso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

