Anche i compagni del Liverpool ai funerali di Diogo Jota

Un doloroso addio a Diogo Jota e suo fratello, un momento di grande commozione a Gondomar. La comunità calcistica internazionale si stringe intorno alla famiglia e ai tanti amici di questa stella del Liverpool, scomparsa troppo presto in un tragico incidente. Una cerimonia che testimonia quanto il calcio possa unire anche nei momenti più difficili, lasciando un segno indelebile nel cuore di tutti.

Gondomar, 5 lug. (askanews) - Amici, parenti, star del calcio e anche tutti i compagni del Liverpool si riuniscono a Gondamer in Portogallo per le esequie di Diogo Jota, attaccante e star del club inglese, e del fratello Andre, morti il 3 luglio all'alba in un incidente stradale nel nordest della Spagna. Diogo Jota, 28 anni, lascia la moglie e tre bambini. Il fratello giocava in una squadra della seconda divisione spagnola. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Anche i compagni del Liverpool ai funerali di Diogo Jota

In questa notizia si parla di: diogo - jota - compagni - liverpool

Liverpool piange Diogo Jota: folla ad Anfield per l’ultimo saluto al numero 20 e la città listata a lutto - Il cuore di Liverpool si ferma in lutto per Diogo Jota, il talento portoghese scomparso troppo presto a soli 28 anni.

Continuano i messaggi di saluto per #DiogoJota Anche un ex #Juve gli dedica un pensiero: erano stati compagni di squadra al #Liverpool Vai su X

Continuano i messaggi di saluto per #DiogoJota Anche un ex #Juve gli dedica un pensiero: erano stati compagni di squadra al #Liverpool Vai su Facebook

Tragedia Diogo Jota, il Liverpool: Devastati. Chiediamo il rispetto della privacy della famiglia; Diogo Jota, il tributo degli Oasis. Funerali oggi; Diogo Jota, i funerali oggi a Gondomar. Dal dolore di famiglia e compagni alla scelta del Liverpool di pagargl.

Diogo Jota, i funerali oggi a Gondomar. Dal dolore di famiglia e compagni alla scelta del Liverpool di pagargli lo stipendio: un giorno di dolore - Gli occhi del mondo del calcio sono a Gondomar, in Portogallo, dove sono in programma i funerali di Diogo Jota e il fratello André, i due calciatori professionisti scomparsi dopo il ... ilmattino.it scrive

Il commovente gesto del Liverpool: pagherà lo stipendio di Diogo Jota alla famiglia - anche i tifosi si stanno stringendo intorno alla famiglia di Diogo Jota e ai suoi ormai ex compagni Reds: sui social è partita la ... Come scrive msn.com