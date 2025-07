La star sportiva che ha ingannato tutti fingendo cure anticancro con il cavo dell’iPhone nel naso

Una storia incredibile di inganno e avidità scuote l'Irlanda: DJ Carey, leggenda dell'hurling, ha ingannato amici e imprenditori, fingendo cure contro il cancro con il cavo dell’iPhone nel naso. Una vicenda che mette in discussione la fiducia e svela quanto la disperazione possa spingere alcune persone a compiere azioni estreme. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa sorprendente truffa.

La storia di DJ Carey, considerato uno dei più grandi giocatori di hurling di tutti i tempi in Irlanda e che ora si è dichiarato colpevole per frode finanziaria per aver convinto diverse persone ad aiutarlo economicamente per le cure anticancro tra cui uno degli imprenditori più ricchi d'Irlanda. 🔗 Leggi su Fanpage.it