Esplosione Romastabili i due ustionati

Buone notizie arrivano da Roma, dove le condizioni dei due uomini ustionati nell’esplosione di ieri sono ora stabili. I feriti, di 67 e 58 anni, sono ricoverati in condizioni rassicuranti al Sant’Eugenio, mentre le autorità intensificano i controlli per garantire la sicurezza della zona. L’intervento tempestivo e le analisi in corso sono fondamentali per prevenire ulteriori rischi e chiarire le cause dell’incidente.

11.32 Sono stabili le condizioni dei 2 feriti più gravi dell'esplosione ieri a Roma. I due, di 67 e 58 anni, hanno riportato ustioni sul 55% e sul 25% del corpo e si trovano nel centro specializzato dell'ospedale Sant'Eugenio. Intanto l'Arpa -Agenzia regionale ambiente- e i carabinieri del Nucleo operativo ecologico (Noe) hanno installato nella zona dell'esplosione rilevatori per verificare la presenza residua di gas. In corso le operazioni per bonificare e mettere in sicurezza l'area. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

