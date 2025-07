Social housing Architetti | Regolamento non risolverà problemi mancanza di appartamenti

Firenze, 5 luglio 2025 – Il recente regolamento di attuazione del Poc riguardante il social housing ha suscitato preoccupazioni tra gli architetti. L’obbligo di destinare il 20% della superficie edificabile per nuove costruzioni o di monetizzare questa percentuale rischia di ostacolare progetti di rigenerazione urbana e di non affrontare efficacemente la crisi abitativa. È urgente trovare soluzioni concrete che combinino sviluppo sostenibile e accessibilità, altrimenti i problemi di mancanza di appartamenti continueranno a peggiorare.

Firenze, 5 luglio 2025 – A proposito del regolamento di attuazione del Poc in merito al social housing “ l'obbligo di destinare il 20% del totale della Superficie edificabile per le nuove costruzioni o di monetizzare la medesima percentuale di Superficie edificata” è una proposta “che ci preoccupa. Tale atto potrebbe impedire di fare operazioni di rigenerazione urbana e probabilmente non risolverà i problemi della mancanza di appartamenti, sia in affitto che a prezzi sostenibili”. Lo dichiara la presidente dell'Ordine degli Architetti di Firenze Silvia Ricceri, a proposito del regolamento che andrà al voto in Consiglio comunale nella seduta del 7 luglio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Social housing, Architetti: “Regolamento non risolverà problemi mancanza di appartamenti”

