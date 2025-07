Alleati contro il sogno di Jerry Conte | scippare la guida a Schlein

In un panorama politico sempre più movimentato, il duello tra Jerry Conte e Schlein si consuma tra colpi di scena e strategie astute. Come Tom e Jerry, il mondo della politica italiana si sfida senza sosta, lasciando il pubblico incerto sul prossimo colpo. Le ultime mosse, tra Villa Taverna e alleanze imprevedibili, dimostrano che nel gioco del potere nulla è scritto: chi avrà la meglio? Scopriamolo insieme.

Un po' come Tom e Jerry, al gatto del Pd non gliene va bene mai una. Il malefico topo del M5S riesce a sfuggire da tutte le parti, il risultato è che il povero felino è sempre un po' disorientato. Due le ultime malefatte. La prima a Villa Taverna, residenza dell'Ambasciatore USA in Italia, dove si festeggiava l'Independence Day con due giorni d'anticipo (mercoledì sera). Centrodestra al gran completo (con la presidente Meloni e i due vice Tajani e Salvini), a un certo punto spunta anche lui: Giuseppe Conte. L'unico esponente del campo largo; Pd e Avs, infatti, hanno disertato l'appuntamento per marcare la distanza da Donald Trump. 🔗 Leggi su Iltempo.it