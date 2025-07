Calhanoglu primi contatti tra Inter e Galatasaray | condizioni chiare! – SM

Nuovi sviluppi nella trattativa Calhanoglu-Galatasaray: il club turco ha avviato i primi contatti con l’Inter, rispettando condizioni chiare. Dopo le avances e le tensioni interne, sembra che si delinei un possibile addio del centrocampista turco alla squadra nerazzurra. I prossimi giorni saranno determinanti per capire se questa operazione prenderà forma concreta o resterà solo un’ipotesi. Rimanete aggiornati per scoprire come evolverà questa intricata vicenda di mercato.

Si compie un nuovo passo nella vicenda Calhanoglu-Galatasaray. Il club turco ha contattato i nerazzurri, che fanno valere la propria posizione. PRIMI CONTATTI – Si apre un nuovo capitolo della 'telenovela' Calhanoglu-Galatasaray. Dopo le avance del club turco, i silenzi del centrocampista e gli screzi con il capitano nerazzurro, nelle ultime ore c'è stato un nuovo passo nella direzione dell'addio all'Inter. Stando a quanto riporta SportMediaset, infatti, la società di Istanbul ha intrecciato i primi contatti con la dirigenza nerazzurra chiedendo informazioni sul calciatore. C'è adesso, quindi, qualcosa di più concreto rispetto alle scorse settimane fatte di rumors e supposizioni.

