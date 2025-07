Grave agente assalito da detenuti in carcere a San Gimignano

Un grave episodio scuote il carcere di San Gimignano, dove un agente della polizia penitenziaria è stato brutalmente assalito da detenuti del reparto Alta Sicurezza. Mentre si svolge un compito di osservazione, l'agente ha riportato ferite serie e attualmente si trova in condizioni critiche. La Uil auspica una pronta guarigione, chiedendo maggiore attenzione e sicurezza all’interno delle strutture penitenziarie per proteggere chi lavora ogni giorno per la nostra sicurezza.

San Gimignano (Siena); 5 luglio 2025 - Grave ferimento di un agente della polizia penitenziaria nel carcere di San Gimignano da parte di alcuni detenuti del reparto Alta Sicurezza che l'hanno assalito per motivi ignoti. Lo riporta il sindacato Uilpa Polizia penitenziaria spiegando che l'agente doveva svolgere un compito di osservazione dei reclusi di questa sezione. Uil auspica una "pronta guarigione" del collega - che è grave; stato portato in ospedale con fratture - e chiede che i detenuti responsabili "della vile aggressione siano posti subito in partenza". Uilpa denuncia anche questa volta "le precarie condizioni in cui lavora il personale della polizia penitenziaria che si ritrova a fronteggiare una popolazione detentiva che, nonostante le molteplici attività autorizzate e organizzate dalla direzione, non ultima la diretta live dall'istituto con la piazza di San Gimignano per l'evento 'notte lucente', sembra essere chiusa ad ogni tipo di rieducazione". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Grave agente assalito da detenuti in carcere a San Gimignano

