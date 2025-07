Ksawery Jezewski in fin di vita morta la sorella | choc nel mondo del calcio

Un altro dramma scuote il mondo del calcio: un grave incidente stradale ha colpito i giovani talenti Ksawery Jezewski e la sua famiglia. A soli 17 anni, il calciatore è in fin di vita, mentre la sorella minore di 18 anni ha perso la vita nell’impatto. Una tragedia che lascia il mondo sportivo senza parole, ricordandoci quanto sia fragile la vita anche dietro le luci dei campi.

Un altro incidente sconvolge il mondo del calcio. Dopo la morte di Diogo Jota, una notizia scuote il Legia Varsavia:¬† Ksawery Jezewski √® in fin di vita. Anche lui, 17enne, √® stato vittima di un¬†grave incidente automobilistico nel quale √® morta la sorella maggiore 18enne. Il calciatore √® arrivato in ospedale in condizioni disperate a causa delle ferite riportate nel violento impatto avvenuto sulla strada nazionale numero 60, tra le localit√† di Go?lice e Ciachcin (distretto di P?ock). Sia lui sia la ragazza erano a bordo di una Toyota Yaris. Al momento non √® chiaro chi dei due fosse alla guida della vettura che si √® schiantata contro un albero ai bordi della carreggiata. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

