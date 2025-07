i tifosi piangono diogo jota fuori dallo stadio del liverpool

Una scena di profonda commozione si svolge fuori dallo stadio di Anfield, dove i tifosi del Liverpool piangono la perdita di Diogo Jota, scomparso tragicamente a soli 28 anni. Tra fiori, biglietti e palloncini rossi, il loro amore e rispetto per l’attaccante portoghese si manifestano in un gesto di solidarietà e dolore condiviso. La comunità calcistica si stringe intorno alla memoria di Jota, un ricordo che resterà vivo nei cuori di tutti.

Liverpool, 5 lug. (askanews) - Continua il pellegrinaggio dei tifosi del Liverpool che depongono fiori, biglietti, palloncini rossi, il colore della squadra, fuori dallo stadio di Anfield in memoria di Diogo Jota, l'attaccante portoghese morto a soli 28 anni insieme al fratello Andre in un incidente stradale in Spagna all'alba del 3 luglio. I funerali del calciatore si svolgono sabato 5 in Portogallo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net