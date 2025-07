Garlasco Chiara aveva due tagli netti sulle palpebre

La professoressa Luisa Regimenti, medico legale e docente a Tor Vergata, definisce l’omicidio un’esecuzione brutale compiuta da almeno due persone. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Garlasco, Chiara aveva due tagli netti sulle palpebre

In questa notizia si parla di: garlasco - chiara - aveva - tagli

Garlasco, perché si parla dei genitori di Chiara Poggi dopo il blitz a casa di Andrea Sempio - Il caso dell'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007, riaccende l'attenzione per un blitz a casa di Andrea Sempio.

Chiara Poggi aveva una relazione con un altro uomo di Garlasco? Se lo chiedono “Le Iene”, annunciando una testimonianza ovviamente esclusiva, come se la risposta fosse importante, come se non ci fossero genitori devastati, come se la vittima alla fine con Vai su Facebook

«Chiara Poggi e i due tagli sulle palpebre. Aveva visto qualcosa che non doveva»: il dettaglio inquietante sve; Che cosa c’è su Gente n.27 (in edicola da venerdì 4 luglio); Garlasco, cosa è successo nell'incidente probatorio: la reazione di Andrea Sempio, la nuova accusa ad Alberto.

Chiara Poggi, il dettaglio inquietante svelato dall'autopsia: «Sulle palpebre due tagli netti, aveva visto qualcosa che non doveva» - Tanti ne sono passati dal giorno in cui Chiara Poggi è stata uccisa. Da corriereadriatico.it

Chiara Torturata sul divano, anche due tagli sulle palpebre. Erano in 2, Uno la manteneva ferma ma è scappata e l’hanno uccisa - Sono passati quasi 18 anni dal 13 agosto 2007, giorno in cui Chiara Poggi fu trovata senza vita nella sua abitazione di via Pascoli, a Garlasco, in provincia di Pavia. Secondo piudonna.it