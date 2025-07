Ora Trump minaccia l'Ue con dazi al 17% sull'agricoltura e annuncia lettere per 12 Paesi

La scena internazionale si infiamma: Donald Trump torna a minacciare l’Unione Europea, annunciando dazi all’17% sull’agricoltura e inviando dodici lettere ai paesi partner. Un atto che potrebbe scuotere gli equilibri commerciali già tesi e mettere a rischio un settore chiave per l’economia europea. La tensione tra le grandi potenze si fa sentire, lasciando tutti con il fiato sospeso: cosa succederà nei prossimi giorni? Continua a leggere.

Secondo quanto riporta il Financial Times, il presidente americano è tornato a minacciare l'Ue con dazi al 17% sull'agricoltura, tra i principali export europei. E ha anche annunciato di aver firmato dodici lettere indirizzate ai partner commerciali colpiti dalle tariffe, che potrebbero essere spedite già a partire da lunedì. 🔗 Leggi su Fanpage.it

