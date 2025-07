Spagna incendio in aereo Ryanair ad aeroporto Palma di Maiorca | 18 feriti

Un drammatico incendio a bordo di un aereo Ryanair all'aeroporto di Palma di Maiorca ha provocato almeno 18 feriti e momenti di grande paura tra i passeggeri. L'incidente, avvenuto nella notte, ha richiesto un'evacuazione immediata e il ricovero di alcune persone in ospedale. Una situazione che mette in evidenza l'importanza della sicurezza e della prontezza delle procedure di emergenza nei viaggi aerei. La vicenda è ancora sotto controllo, ma resta una preoccupante testimonianza dei rischi possibili in volo.

Almeno 18 persone sono rimaste ferite, molte in modo lieve, per un incendio scoppiato ieri notte a bordo di un aereo Ryanair che si trovava all'aeroporto di Palma di Maiorca, in Spagna. Lo riferiscono i media iberici. Sei persone sono state ricoverate in ospedale, riporta il Diario de Mallorca. L'incidente ha causato momenti di enorme tensione e i passeggeri hanno dovuto essere evacuati dall'aereo attraverso le uscite di emergenza. Un incendio en un avión de Ryanair en el aeropuerto de Palma provoca varios heridos. https:t.coa9vOJyrJTc pic.twitter.comdyiaQqfBUi — Niporwifi © (@niporwifi) July 5, 2025 Alcuni sono rimasti feriti dopo essere saltati sulla pista direttamente dalle ali dell'aereo.

In questa notizia si parla di: aereo - spagna - incendio - ryanair

