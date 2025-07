Calciomercato Juve LIVE | novità direttamente da Manchester sul fronte Sancho Nico Gonzalez e Weah possono partire

Il calciomercato Juventus è in fermento e le ultime novità arrivano direttamente da Manchester: Sancho, Nico Gonzalez e Weah potrebbero lasciare i loro club nelle prossime ore. Segui con noi tutte le trattative in tempo reale, tra indiscrezioni, incontri e accordi in via di definizione. La strategia bianconera si evolve rapido, puntando a rinforzare l'organico senza perdere di vista il bilancio. Restate sintonizzati, perché le sorprese sono dietro l’angolo.

Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l'obiettivo di potenziare l'organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore dell'area Football Cristiano Giuntoli e il tecnico della prima squadra Thiago Motta. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. Ultimissime calciomercato Juve: SABATO 5 LUGLIO 2025.

