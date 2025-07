La maturità di Leoni | Serie A? Più difficile Pirandello Ora l' università

Dopo aver superato con fatica l'esame di maturità, nonostante le sfide della dislessia, il difensore di Leoni Serie A si prepara a conquistare anche l'università. La sua determinazione e coraggio sono un esempio di come ogni ostacolo possa essere superato con passione e tenacia. Ora, il suo obiettivo è affrontare nuove sfide accademiche: la strada verso il successo continua.

Il difensore, nel mirino di Milan e Inter, ha sostenuto l'esame nei giorni scorsi: "Che fatica, sono anche dislessico. Ma ho finito la scuola. E adesso l'università". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La maturità di Leoni: "Serie A? Più difficile Pirandello. Ora l'università"

In questa notizia si parla di: università - maturità - leoni - serie

Università, lavoro, gap year o inattività? Tutto quello che succede davvero nella testa dei giovani dopo la maturità. Le parole di Adelia Lucattini - Dopo la maturità, il percorso di ogni giovane si apre come un territorio ancora tutto da esplorare: tra sogni, incertezze e scelte decisive.

(? "Un giorno da Leoni", Il Caffè di Massimo Gramellini) Noi non abbiamo il dissing Musk-Trump, ma in compenso qui ruggiscono i Leoni. Padre e figlio, protagonisti di uno scontro che non è solo tra due generazioni, ma tra due visioni sempre meno concilia Vai su Facebook

La maturità di Leoni: Serie A? Più difficile Pirandello. Ora l'università; Giovanni Leoni, la maturità del baby campione seguito da Milan e Inter: «Più duro studiare Pirandello che fare un gol in serie A»; Giovanni Leoni: La maturità è stata difficile. Con lo studio ho faticato per via della dislessia.