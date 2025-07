Streaming Main Event e primo braccialetto italiano! Che notte a Las Vegas

Notte magica a Las Vegas: l’Italia conquista il suo primo braccialetto nel main event WSOP, con Giuseppe Zarbo che scrive la storia tricolore. Mentre il torneo prosegue sul day 1C, i fan italiani possono seguire in diretta streaming su Gazzetta, vivendo ogni emozione di questa impresa epica. Restate con noi e scoprite come si è scritto un nuovo capitolo del poker italiano!

All'ottantesimo "tentativo" l'Italia ha fatto centro! Il Tricolore sventola altro in quel di Las Vegas con il braccialetto conquistato da Giuseppe Zarbo. Continua nel frattempo lo streaming in italiano di WSOP live: nel torneo dei tornei siamo al day 1C. Segui l'action su Gazzetta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Streaming Main Event e primo braccialetto italiano! Che notte a Las Vegas

