LIVE Cocciaretto-Bencic Wimbledon 2025 in DIRETTA | manca pochissimo all’inizio del match!

Il grande giorno è arrivato: live la sfida tra Cocciaretto e Bencic a Wimbledon 2025! Manca pochissimo all’inizio del match, con aggiornamenti in tempo reale per non perdere nemmeno un istante di questa emozionante battaglia sul centrale. Oltre a loro, oggi l’Italia schiera anche Sonego, Bolelli, Vavassori e il campione Jannik Sinner. La suspense è alta: chi si aggiudicherà il passaggio al quarto round? La risposta sta per essere svelata...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.44 Oltre Cocciaretto e il già citato Cobolli, a scendere in campo oggi per l’Italia saranno anche Lorenzo Sonego, Bolelli e Vavassori nel doppio e il numero uno al mondo Jannik Sinner. 11.42 Mentre l’azzurra gioca il suo primo terzo turno di Wimbledon nella carriera, Bencic scende in campo per conquistare per la quarta volta il quarto round dei Championship. A Cocciaretto serve una grande prestazione dopo due ottimi turni giocati fino ad adesso! 11.39 Cocciaretto giocherà nel Court 16, mentre allo stesso orario, quello delle 12.00, a scendere in campo sarà anche Fabio Cobolli, pronto a sfidare Jakub Mensik per provare ad accedere al quarto turno dello Slam inglese! 11. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Bencic, Wimbledon 2025 in DIRETTA: manca pochissimo all’inizio del match!

