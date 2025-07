spaccio per la movida due arresti dei carabinieri

Nella vibrante cornice della movida pescarese, i Carabinieri del Nucleo Investigativo hanno messo a segno due arresti nel cuore della notte. L’operazione, frutto di scrupolosi servizi di osservazione e pedinamento, ha portato alla scoperta di un’attività di spaccio di droga tra i protagonisti più insoliti del divertimento cittadino. Un altro esempio di come le forze dell’ordine siano sempre pronte a tutelare la sicurezza dei cittadini e mantenere l’ordine pubblico.

I Carabinieri del Nucleo Investigativo, impegnati in servizi antidroga predisposti dal Comando Provinciale di Pescara per contrastare la recrudescenza del particolare fenomeno connesso alla vendita e assunzione di sostanze stupefacenti, nella tarda mattinata di ieri dopo dei servizi di osservazione controllo e pedinamento fermavano due commercianti, del litorale pescarese. I due individui, erano stati attenzionati nell'ambito della "movida" pescarese, il 40enne censito in Banca Dati in uso alle FF. PP. mentre il 39enne immune da precedenti di polizia, alla vista dei militari provavano ad allontanarsi, immediatamente fermati, sin da subito, alla richiesta di esibire i loro documenti apparivano piuttosto nervosi.