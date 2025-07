Sopralluogo del finto finanziere a San Cesareo in casa di due anziani la truffa e l' arresto in flagranza

Un inquietante sopralluogo di un falso finanziere a San Cesareo si è trasformato in un atto criminoso ai danni di due anziani, culminando con l’arresto in flagranza di un uomo di 49 anni. La sua truffa, che ha portato al recupero di preziosi orologi e oggetti d’oro, mette in evidenza l’importanza della vigilanza e della solidarietà nella nostra comunità. La vicenda ci ricorda quanto sia fondamentale denunciare subito simili episodi per tutelare i più vulnerabili.

