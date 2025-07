Ragazza si schianta contro un palo colpo violentissimo | è dramma

Un tragico incidente scuote l’estate dei giovani, un momento di spensieratezza che si trasforma in dramma. Due ragazze appena maggiorenni vivono lo sballo delle prime libertà, ma una curva fatale cambia tutto in un attimo. La loro storia ci ricorda quanto fragile la vita possa essere, e quanto sia importante ricordare che ogni scelta può avere conseguenze irreversibili. La tragedia di quella notte rimarrà impressa nei cuori di tutti, insegnandoci la preziosità del vivere con responsabilità.

Avevano da poco compiuto 18 e 19 anni. L’estate era iniziata, e con essa le serate lunghe, i finestrini abbassati, la musica che accompagna i primi sogni di libertà. Niente di diverso da tante notti tra amici. Poi, all’improvviso, la curva, una sbandata, l’urto tremendo contro un palo della luce. Il rumore della lamiera accartocciata e la corsa disperata dei soccorsi. A bordo della Volkswagen Polo c’erano quattro ragazzi. Tutti salvi, tranne una. Lei ora lotta tra la vita e la morte in un letto d’ospedale. È successo venerdì sera, verso le 22, lungo via Caduti a Rudiano, nella Bassa bresciana. La Volkswagen Polo con a bordo due ragazze e due ragazzi — due diciottenni e due diciannovenni — ha improvvisamente perso aderenza con la strada finendo fuori controllo, per poi schiantarsi contro un palo dell’illuminazione pubblica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it