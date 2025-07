Julian McMahon morto a 56 anni l' attore de I Fantastici 4

Il mondo del cinema piange la scomparsa di Julian McMahon, iconico attore australiano noto per ruoli indimenticabili come il Dr. Doom nei film dei Fantastici Quattro e protagonisti di serie di successo come Nip/Tuck. A soli 56 anni, la sua perdita lascia un vuoto profondo nel cuore dei fan e del cast. La notizia, diffusa dalla moglie Kelly, ci ricorda quanto siano fragili i momenti di vita e quanto il talento di Julian continuerà a vivere nelle sue performance.

Cinema in lutto, è morto Julian McMahon. L'attore australiano è scomparso all'età di 56 anni a causa di un tumore. A riferire la tragica notizia, la moglie Kelly con una nota diffusa dalle testate specializzate. McMahon era conosciuto per i suoi ruoli in NipTuck, Charmed, FBI: Most Wanted e per l'interpretazione del Dr. Doom nei due film dei Fantastici Quattro usciti nel 2000 e nel 2007. Il decesso, reso noto solo oggi, è avvenuto lo scorso 2 luglio a Clearwater, in Florida. "Desidero condividere con il mondo che il mio amato marito, Julian McMahon, è morto serenamente questa settimana dopo un coraggioso tentativo di sconfiggere il cancro", sono state le parole della moglie. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Julian McMahon, morto a 56 anni l'attore de I Fantastici 4

