Bonny Inter è ufficiale il trasferimento in nerazzurro | era accostato anche alla Juve Il comunicato e tutti i dettagli

L’attesa è finita: Ange-Yoan Bonny è ufficialmente un nuovo attaccante dell’Inter, dopo una lunga trattativa che ha coinvolto anche la Juve. Il club nerazzurro ha confermato l'acquisto dal Parma, blindando uno dei talenti più promettenti del calcio francese. Un trasferimento che scuote il mercato e accende le speranze dei tifosi nerazzurri. Scopriamo tutti i dettagli di questa operazione che potrebbe rivoluzionare la stagione.

Bonny Inter, passaggio viene ufficializzato in nerazzurro: era accostato anche alla Juve. Il comunicato che rivela tutti i dettagli. Adesso è ufficiale: dopo una lunga trattativa, Ange-Yoan Bonny è un nuovo giocatore dell’ Inter. Il club nerazzurro, tramite un comunicato, ha annunciato di aver acquisito a titolo definitivo dal Parma le prestazioni del potente attaccante francese, accostato anche al calciomercato Juve. Un colpo di mercato importante, che rinforza il reparto offensivo a disposizione del nuovo tecnico Cristian Chivu e che si aggiunge a un inizio di sessione estiva particolarmente scoppiettante. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bonny Inter, è ufficiale il trasferimento in nerazzurro: era accostato anche alla Juve. Il comunicato e tutti i dettagli

