Un parco ma ’na giungla! Le Comunanze? Più che frescura ’na frascaia!

E invece, quel sogno di verde e serenità si è trasformato in una giungla di erbacce e abbandono. Castiglion Fiorentino, un tempo fiero del suo parco, ora si trova davanti a una sfida: recuperare il cuore verde della città e far tornare a splendere quella promessa di benessere per tutti. È ora di agire e riscoprire il valore del nostro spazio pubblico.

Castiglion Fiorentino: quando il verde diventa marcio Alò, ma ‘n do’ s’era ficcato l’assessore co’ l’agenda? Forse l’ha persa. ‘n mezzo alle erbacce delle Comunanze! Era il 2020 – sì, proprio quando se faceva ‘l pane in casa e s’applaudiva dai balconi – che il Comune aveva promesso di far rifiorì ‘sto benedetto parco. Doveva esse ‘na specie d’oasi urbana, co’ le panchine, bambini felici, vecchietti co’ le carte e mamme coi passeggini. E invece? Pare più ’na savana. ma senza leoni, solo zanzare grosse come piccioni! Oggi, nel 2025, dopo cinque anni e zero risultati, il Parco delle Comunanze pare più il Parco dell’Abbandono. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Un parco, ma ’na giungla! Le Comunanze? Più che frescura, ’na frascaia!

