Cesare Faldini, l'ortopedico più premiato al mondo, rappresenta un orgoglio per Bologna e la medicina globale. Con 30 riconoscimenti in dieci anni, il suo talento e dedizione sono un esempio di eccellenza e innovazione nel settore. Direttore alla Clinica ortopedica e Traumatologia dell’Istituto Rizzoli, ha rivoluzionato il modo di curare le lesioni e le patologie ossee. La sua storia di successi si fa portatrice di una grande speranza per il futuro della salute ortopedica.

Bologna, 5 luglio 2025 – E’ Cesare Faldini l’ortopedico più premiato al mondo, portando in alto non solo il suo nome, ma anche quello di Bologna. Questo perché il chirurgo ortopedico che in dieci anni ha ottenuto ben 30 onoreficenze è il direttore della Clinica ortopedica e Traumatologia I dell’ Istituto Rizzoli, dove tiene in uno scaffale del suo ufficio tutti i riconoscimenti. PROF CESARE FALDINI ( RIZZOLI) A premiare il professore, 54enne di Firenze, è l’ American Academy of Orthopaedic Surgeons, la maggiore società scientifica di chirurgia ortopedica a livello internazionale, che riunisce oltre 35 mila dottori: la videolibrary dell’Academy è una biblioteca on line permanente attraverso cui si formano i chirurghi ortopedici di tutto il mondo; uno strumento telematico, insomma, che permette agli altri professionisti di imparare e aggiornarsi sugli interventi ultra complessi eseguiti al Rizzoli, grazie alle immagini video. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cesare Faldini è l’ortopedico più premiato al mondo

