Acerbi via dall’Inter? L’Arabia torna a bussare | interesse concreto dell’Al Hilal! Inzaghi lo vuole con sé?

Il futuro di Francesco Acerbi potrebbe cambiare radicalmente: l’esperto difensore dell’Inter è al centro di un interesse concreto da parte dell’Al Hilal, che torna alla carica in Arabia Saudita. Inzaghi lo vede ancora come una pedina fondamentale, ma le sirene del mercato potrebbero portarlo lontano da Milano. La questione è calda e ricca di suspense: la sua partenza è ormai vicina o ci sono chance di un prolungamento?

Le ultime sul futuro del difensore. Il futuro di Francesco Acerbi, esperto difensore centrale nerazzurro, potrebbe presto tingersi dei colori dell'Arabia Saudita, salutando così il calciomercato Inter. Secondo quanto riferito dal giornalista Orazio Accomando di Sport Mediaset su X, infatti, l' Al-Hilal avrebbe manifestato un interesse concreto per il classe 1988, su precisa indicazione di Simone Inzaghi, nuovo allenatore del club saudita. Acerbi, reduce da una stagione complessa a causa di alcuni problemi fisici che ne hanno condizionato l'utilizzo nella seconda parte dell'annata, è ancora legato ai nerazzurri da un contratto valido fino al 2025.

