Un errore fatale | diagnosticato con la Sla si toglie la vita Ma avevano sbagliato diagnosi

Vivere una vita segnata da una condanna ingiusta, un'ombra che ha oscurato ogni suo sorriso per sette anni. La diagnosi sbagliata di Sla ha trasformato ogni giorno in una battaglia contro il tempo, senza sapere che la vera verità era un'altra. È incredibile come un errore possa cambiare radicalmente il destino di una persona, e questa storia ci insegna quanto sia fondamentale ascoltare, verificare e credere nella speranza.

Per sei anni ha vissuto come un condannato a morte. Ogni mattina si alzava con la consapevolezza di essere affetto da una malattia neurodegenerativa senza cura. Le medicine, i controlli, le terapie, la paura. Tutto ruotava attorno a una parola che pesa come una pietra tombale: Sla. Nessuno, né i medici né i familiari, poteva immaginare che quella diagnosi fosse sbagliata. Che quell’uomo, un operaio di Cisterna di Latina, non fosse destinato a una fine lenta e dolorosa, ma che stesse semplicemente soffrendo di una grave forma di artrite cervicale, debilitante sì, ma non incurabile. Oggi, venticinque anni dopo quella diagnosi sbagliata e sette dopo il suo gesto estremo, è arrivato un verdetto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Un errore fatale: diagnosticato con la Sla, si toglie la vita. Ma avevano sbagliato diagnosi

In questa notizia si parla di: diagnosi - errore - fatale - diagnosticato

Errore medico fatale: confermata la condanna per la morte della pm Giulia Cavallone; Errore diagnostico fatale a Casale Monferrato: famiglia risarcita con 480 mila euro; Tumore non diagnosticato, tragedia a Napoli: muore Carmine Puccinelli, 15 anni. Per la Procura ci furono gravi negligenze. I consulenti della Procura: “Errore medico fatale”. La madre: “Dicevano che non era nulla, ma poteva salvarsi”.

Errore medico fatale a Latina: 59enne si toglie la vita convinto di avere la Sla, ma era artrosi curabile - Una diagnosi sbagliata di SLA ha distrutto la vita di un operaio di Cisterna di Latina, spingendolo al suicidio nel ... latinapress.it scrive

Gli diagnosticano la Sla e si cura per sei anni, ma era artrosi cervicale: si suicida per la depressione e viene risarcito dopo la morte - Nel 2000 gli diagnosticano la sclerosi laterale amiotrofica, una malattia neurodegenerativa gravissima. Secondo msn.com