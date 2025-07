La Rai accetta e vuole Barbara d’Urso a Ballando | Sarà un’edizione molto forte

La Rai sembra pronta ad accogliere Barbara D’Urso, un'ospite tanto desiderata e attesa con entusiasmo. Dopo anni di tentativi e corteggiamenti, Milly Carlucci lavora senza sosta per portare la conduttrice nel cast di "Ballando con le Stelle", sperando di sorprendere il pubblico con un cast stellare e ricco di novità. La sua presenza potrebbe davvero segnare una svolta, aprendo le porte a nuove sfide e grandi emozioni nel mondo dello spettacolo.

Barbara d'Urso sembra si apriranno davvero le porte della Rai. Per molti anni Milly Carlucci ha corteggiato Carmelita per farla sbarcare a Ballando Con le Stelle nelle vesti di ballerina per una notte e nella scorsa stagione c'è riuscita. Adesso però Milly vuole portare a tutti i costi Barbara d'Urso nel cast della nuova edizione del suo show del sabato sera in Rai, il corteggiamento è serrato, ma lei ai microfoni di Superguida Tv non si è sbilanciata molto: " Si dicono molte cose, a noi fa piacere che voi parliate, continuate pure ". A confermare che qualcosa si sta davvero muovendo sono anche gli addetti ai lavori interni a Ballando con le Stelle.

RAI1: BARBARA D’URSO NELLA BOZZA PALINSESTI MA UN PARTITO VUOLE FARE SALTARE TUTTO - Dopo due anni di assenza dalle scene, Barbara d’Urso sembra pronta a tornare in grande stile su Rai1 con un nuovo show che promette di catturare il pubblico.

