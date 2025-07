Alluvione in Texas auto e case travolte dall' acqua | diversi morti e dispersi

Una devastante alluvione ha colpito il Texas centrale, sommergendo auto e case sotto acque impetuose. La piena del fiume Guadalupe ha portato caos e paura, coinvolgendo centri estivi e campi scout. Purtroppo, si registrano vittime e dispersi tra i cittadini. La regione si trova ora in uno stato di calamità naturale, mentre soccorritori e autorità lavorano senza sosta per gestire questa emergenza.

Giorni di grande paura nella zona centrale del Texas, dove il fiume Guadalupe ha esondato, travolgendo anche alcune zone dove erano in corso centri estivi e campi scout. Si contano diversi morti, dispersi e feriti, con auto e case travolte dall'acqua. Nella regione è stato dichiarato lo stato di calamità naturale per l'improvvisa alluvione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Alluvione in Texas, auto e case travolte dall'acqua: diversi morti e dispersi

Alluvione in Texas, fiume inonda un'area di campi scout: 13 morti, tra cui dei bambini. Oltre 20 dispersi - L’emergenza in Texas si fa sempre più grave: le piogge torrenziali hanno trasformato i campi scout di Kerr in un colossale lago naturale, strappando vite e lasciando famiglie nel dolore.

#NEWS - L'#alluvione devasta il #Texas. Almeno 24 morti, diversi i dispersi - alcuni media locali parlano di centinaia. Colpita la contea di #Kerr, il fiume #Guadalupe si è innalzato di sei metri in un'ora. L'acqua ha travolto un campo estivo, tra i dispersi anche d Vai su X

Alberi, case e auto sommerse in Texas, le immagini dal drone - Le inondazioni improvvise, scatenate dalle piogge torrenziali in Texas, hanno sommerso case e veicoli nella città di San Angelo, mentre le autorità hanno riferito che almeno 24 persone sono morte e ... msn.com scrive

Alluvione in Texas, le auto portate via dell'acqua - Almeno 24 morti confermati e un numero imprecisato di dispersi, fra cui venti ragazze e molti bambini, a causa di una inondazione improvvisa che ha spazzato via alcuni campeggi dove erano in corso cen ... Come scrive msn.com