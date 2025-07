Leoni Inter il Parma alza il muro | i nerazzurri hanno un rimpianto per il giovane difensore!

Il mercato dell’Inter si scalda con un nome che fa sognare i tifosi: Giovanni Leoni, talentuoso difensore del Parma classe 2006. Il giovane promette bene e il suo potenziale ha già catturato l’interesse di molti, in particolare di Cristian Chivu, desideroso di portarlo a Milano. Tuttavia, il Parma alza il muro, lasciando aperto uno scenario inatteso e ricco di sorprese. Riusciranno i nerazzurri a superare le resistenze e assicurarsi questo promettente talento?

Attenzione allo scenario inatteso. Il profilo di Giovanni Leoni, giovane centrale difensivo del Parma classe 2006, rappresenta il primo vero obiettivo del mercato Inter per rinforzare il reparto arretrato. Il nuovo tecnico Cristian Chivu, che lo ha lanciato titolare durante l’esperienza a Parma, spinge fortemente per portarlo a Milano, convinto delle sue qualità tecniche e del margine di crescita. Tuttavia, la trattativa si annuncia tutt’altro che semplice. Il presidente del club emiliano, Kyle Krause, ha alzato le barricate: il progetto è quello di trattenere il talentuoso difensore per almeno un’altra stagione, con l’obiettivo di veder lievitare ulteriormente la sua valutazione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Leoni Inter, il Parma alza il muro: i nerazzurri hanno un rimpianto per il giovane difensore!

