Estate Confcommercio | 30,5 mln di italiani in viaggio spesa oltre 35 mld

L'estate italiana si conferma un momento di rinascita e scoperta, con oltre 30 milioni di italiani pronti a partire per le vacanze e una spesa che supera i 35 miliardi di euro. Un segnale tangibile della fiducia ritrovata e della voglia di godersi il nostro meraviglioso paese. Questa stagione promette emozioni, relax e nuove avventure: è il momento di vivere al massimo l’estate Confcommercio!

Milano, 5 lug. (askanews) – Saranno 30,5 milioni gli italiani che sceglieranno di concedersi almeno una vacanza nei mesi estivi, con un incremento di 1,5 milioni rispetto allo scorso anno. La spesa complessiva prevista supera i 35 miliardi di euro, a testimonianza della rinnovata fiducia e della voglia di ripartire degli italiani. E’ quanto emerge dal focus sulle vacanze estive degli italiani dell’Osservatorio turismo di Confcommercio, in collaborazione con Swg, che parla di una partenza per l’estate 2025 “con buoni segnali per il turismo”. Dopo anni segnati da cautela e incertezza, soprattutto nella domanda interna, il turismo domestico torna a giocare il suo ruolo fondamentale, dopo mesi e mesi di forte ritardo rispetto alla ripresa del turismo internazionale, spiega Confcommercio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

