Ucciso da un wurstel coi chiodi il cane molecolare Bruno | salvò 9 persone e fu premiato dalla premier Meloni

Un gesto vile e vergognoso. Il cane dell’unità cinofila di soccorso Bruno, autore di numerosi salvataggi, premiato anche dalla premier Meloni, è stato trovato morto dopo avere inghiottito dei wurstel infarciti di chiodi. È successo in Puglia, a Taranto, dove il cane molecolare svolgeva le sue attività. La rabbia del proprietario: “Me l’hanno ucciso”. Arcangelo Caressa, il suo addestratore di Taranto non si dà pace. “Me lo hanno ucciso con violenza – dice – l’ho trovato questa mattina riverso nel suo box, in una pozza di sangue”. Qualcuno gli avrebbe fatto ingerire dei würstel imbottiti con piccoli chiodi, causandogli emorragie interne fatali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it