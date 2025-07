Dà fuoco all’auto dei vigili a Montesilvano | caos paura e indagini in corso

Un incendio doloso scuote Montesilvano, colpendo un’auto della polizia locale e scatenando il panico tra cittadini e turisti. La scena inquietante si è svolta in pieno giorno, vicino al cuore del lungomare, mentre le indagini sono già in corso per chiarire i motivi di questo gesto inquietante. La paura si diffonde tra la comunità, che ora attende risposte e sicurezza. La vicenda mette in evidenza quanto possa essere fragile la tranquillità di una località balneare ambita.

Pescara - Un incendio doloso colpisce la polizia locale di Montesilvano: sfiorata una tragedia mentre turisti e cittadini assistono impietriti al rogo in pieno giorno. Attimi di panico ieri a Montesilvano, dove un uomo ha dato fuoco a un'auto della polizia locale, provocando una situazione potenzialmente esplosiva. Il fatto è accaduto in via America, a due passi dal lungomare e da una zona molto frequentata, soprattutto in questo periodo estivo. Il mezzo, una Fiat Panda in dotazione ai vigili urbani, è stato avvolto dalle fiamme mentre gli agenti erano impegnati in un'attività di controllo del territorio.

