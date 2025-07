Quello degli integratori alimentari è un comparto che in Italia riesce a incidere significativamente sull' economia nazionale

Il settore degli integratori alimentari in Italia sta vivendo un momento di grande vitalità, con un impatto significativo sull’economia nazionale. Questo comparto, forte di innovazioni e crescita costante, rappresenta una risorsa strategica per il benessere dei cittadini e il progresso del mercato. Scopriamo insieme le ultime tendenze e opportunità che fanno del settore uno dei pilastri dell’industria alimentare italiana.

M ilano, 3 lug. (askanews) – Un settore in salute. Quello degli integratori alimentari è un comparto che in Italia riesce a incidere significativamente sull’economia nazionale. Leggi anche › Ritenzione idrica, gli integratori che aiutano le gambe pesanti Un panorama che Integratori & Salute, associazione di riferimento e parte di Unione Italiana Food, ha fotografato presentando, con il supporto tecnico e metodologico di PwC Italia, un’inedita analisi sugli impatti socio economici che il settore degli integratori alimentari ha contribuito a generare per il sistema paese nell’anno 2023. Abbiamo parlato con Germano Scarpa, Presidente Integratori & Salute: “Il mercato degli integratori alimentari in Italia, ma direi anche in Europa, sta andando molto bene: è un mercato che continua a crescere. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Quello degli integratori alimentari è un comparto che in Italia riesce a incidere significativamente sull'economia nazionale.

In questa notizia si parla di: integratori - alimentari - comparto - italia

Integratori alimentari, i migliori 24 che vale la pena comprare - Scopri i 24 migliori integratori alimentari essenziali per il benessere quotidiano. Ricchi di nutrienti indispensabili, sono ideali per sostenere la salute e mantenersi in forma.

MERCATO - E di oltre 4 miliardi è anche il contributo del comparto degli integratori alimentari al PIL nazionale, come stimato dall'analisi di Unione Italiana Food. #horeca #foodservice #mercato https://horecanews.it/il-mercato-degli-integratori-alimentari-in-itali Vai su X

Integratori alimentari, settore di valore per il mercato italiano; Integratori alimentari, l’impatto economico e occupazionale in Italia; Integratori alimentari, un comparto in crescita.

Integratori alimentari, settore di valore per il mercato italiano - Quello degli integratori alimentari è un comparto che in Italia riesce a incidere significativamente sull'economia nazionale. Da libero.it

Il mercato degli integratori alimentari in Italia vale oltre 4 miliardi di euro - E di oltre 4 miliardi è anche il contributo del comparto degli integratori alimentari al PIL nazionale, come stimato dall'analisi di Unione Italiana Food. Scrive horecanews.it