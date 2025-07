Wimbledon 2025 il programma del 5 luglio | gli italiani in campo oggi e dove vederli

Oggi a Wimbledon 2025 regna l’adrenalina con sfide di alto livello: il numero uno Jannik Sinner si sfida con Pedro Martinez, mentre Flavio Cobolli si confronta con Jakub Mensik. Non mancano le emozioni anche per Lorenzo Sonego, impegnato contro Brandon Nakashima. Un pomeriggio ricco di azione e talento italiano, che promette grandi spettacoli sull’erba londinese. In campo oggi anche altri protagonisti del tennis azzurro, pronti a lasciare il segno nel torneo più prestigioso del mondo.

Torna in campo oggi a Wimbledon 2025 il numero uno del mondo Jannik Sinner, che affronterà il numero 52 del ranking, lo spagnolo Pedro Martinez. Sono tanti i tennisti azzurri impegnati oggi nel torneo sull’erba londinese. Oltre a Sinner, tocca a Flavio Cobolli, numero 24 del mondo, che affronta la difficile sfida con il numero 17, il ceco Jakub Mensik. In campo oggi anche Lorenzo Sonego, contro lo statunitense Brandon Nakashima. In campo femminile, Elisabetta Cocciaretto (116) affronta la svizzera Belinda Bencic (35). Azzurri in scena anche nel doppio, dove la coppia BolelliVavassori sfida PavlasekZielinski, mentre Mattia Bellucci in coppia con Maroszan affronta HerbertThompson. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Wimbledon 2025, il programma del 5 luglio: gli italiani in campo oggi e dove vederli

